Тема развития въездного туризма обсуждалась на в четверг на сессии ПМЭФ «Туризм в России». Комментируя меры увеличения иностранного турпотока, предложенные Минэкономразвития, Иванов отметил, что создание для иностранцев комфортных условий расчетов – очень важная мера.

«Очень важен запуск удаленного оформления карты «Мир» для иностранных туристов. Это будет большим шагом вперед по созданию комфортных условий. Еще одно предложение – снижение барьеров на ввоз наличной валюты в РФ. Сейчас можно ввозить $10 тыс. все остальное нужно декларировать, для чего заполнять 4 страницы декларации на границе. Мы предлагаем увеличить лимит ввоза. В некоторых странах вообще нет лимита на ввоз валюты, ввози сколько хочешь. Например, в Иране. Вывоз регламентируется, а ввоз нет», — сказал эксперт.

Он добавил, что для увеличения иностранного турпотока важно также развитие международного авиасообщения.

«У нас только три города имеют статус аэропортов открытого неба. Мы предлагаем существенно увеличить их число. Невозможно начинать путешествие по стране только с Запада или Востока. Нужно, чтобы в каждую развитую туристическую дестинацию был свободный прилет иностранного турпотока», — сказал Иванов.

Представитель Татарстана также напомнил, что один из инструментов привлечения иностранных туристов – безвизовые групповые туристические обмены.

«Этот механизм очень хорошо работал с Китаем до пандемии, но туроператоры могут сказать, что тот турпоток, который мы получали благодаря этим обменам, не удовлетворял профессиональных игроков. В основном, обслуживание происходило не российскими туроператорами. Средний чек китайского туриста, который приезжал по групповым поездкам, значительно уступал чеку туриста, который приезжал в Европу или страны Северной Америки», — рассказал он.

Иванов предложил доурегулировать механизм безвизовых обменов, «чтобы получить другого китайского туриста и пойти с этим механизмом на рынки Ирана и Индии».

«Мы определили перечень стран, которые будут основными поставщиками туристов. Сейчас это страны Ближнего Востока и Азии. Это половина населения планеты, и это тот рынок, с которым мы пока не очень активно работали», — добавил председатель Госкомитета по туризму Татарстана.

Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщил на ПМЭФ, что его ведомство определило четыре приоритетных меры развития въездного туризма. Это урегулирование проблемы платежей иностранных туристов на территории России путем создания специальной платежной карты «Мир» для туристов, которую они смогут оформить до поездки и получить в России, введение электронной визы и безвизовых туристических обменов с некоторыми странами, снижение стоимости перелетов в Россию и продвижение страны как туристического направления за рубежом.