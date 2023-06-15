"Решение по выездному туризму (электронные путевки — ИФ) принято. Я думаю, что мы его с 1 сентября реализуем. Пока перенос не обсуждается. Мы сделали большой шаг навстречу отрасли и перенесли сроки — спасибо, поддержала Государственная дума — для туроператоров внутреннего туризма", — сказал Вахруков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он указал, что из порядка 4 тыс. туроператоров большинство занимаются внутренним туризмом, лишь около 400 — выездным, а на подготовку к запуску ушло два года.

"В целом оцениваем готовность высоко, не обсуждаем переноса с сентября", — добавил он.

Как сообщалось, в мае Госдума отложила на год вступление в силу обязательств для туроператоров внутреннего туризма по системе "Электронная путевка" — до 1 сентября 2024 года.

"Электронная путевка" — система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября 2022 года, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.