«Мы сейчас активно работаем над созданием основного закона по туризму. Этот закон по формату рамочный, это некий кодекс. Сейчас готова концепция этого закона, но мы не хотим принимать его без пакета подзаконных актов. Соответственно осень, а то и весна уйдут на разработку подзаконных актов и на основное содержание закона. В лучшем случае, нужно ждать к весне следующего года», — сказал он, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной развитию туризма в РФ.

Как отметил Тарбаев, в отраслевом законе планируется закрепить только основные профильные понятия, а все детали убрать в подзаконные акты.

«Это позволит нашим коллегам из исполнительной власти очень быстро и мобильно реагировать на те или иные изменения в туризме», — пояснил он.

Согласно проекту, закон будет состоять из 8 глав и 34 статей.

В Ростуризме в 2021 году начали разработку нового отраслевого закона, так как действующий закон о туристской деятельности, принятый в 1996 году, устарел, не отвечает реалиям рынка, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов. В октябре 2022 года Ростуризм был упразднен, а его полномочия переданы в Минэкономразвития. В ведение министерства перешла и разработка нового закона о туризме.