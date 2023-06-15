Соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

"Соглашение позволит расширить знания аудитории о развитии промышленного сектора двух регионов, показать, как работают высокотехнологичные предприятия, производятся товары повседневного пользования, а также рассказать об истории становления отечественной индустриализации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рамках соглашения будут созданы межрегиональные маршруты в сфере промышленного туризма, а также определен перечень предприятий, участвующих в проекте.

Кроме того, сотрудничество будет выгодно промышленникам: они смогут обмениваться не только опытом в сфере промтуризма, но и развивать профессиональные компетенции, делиться знаниями и технологиями производственных процессов, добавили в пресс-службе.