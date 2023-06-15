Мероприятия запланированы в Ярославле и в поселке Никульское.

В субботу на Стрелке в Ярославле пройдет молодежный флешмоб, а в небе развернется авиашоу.

"Запланированы показательные выступления заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной, авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи", пилотажной группы "Первый полет", а также спортсменов 309-го центра специальной парашютной подготовки ВДВ и Рыбинского авиаклуба ДОСААФ России", — говорится в сообщении.

На территории города также в этот день пройдут несколько концертов творческих коллективов. Завершится день праздничным фейерверком.

В воскресенье в музее "Космос" в поселке Никульское состоится "Космический пикник: под небом малой родины". Для гостей будут работать интерактивные площадки.

Терешкова родилась в Ярославской области. Она совершила полет в космос 16 июня 1963 года.