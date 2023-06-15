"Площадь созданного природного парка "Азовские косы" около 6 тыс. гектаров. Его флора насчитывает 291 вид растений, что составляет более 37 % общего видового состава восточного Приазовья. Ряд растений имеют большое научное и практическое значение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Краснодарском крае расположено 355 природных территорий с охранным статусом регионального значения общей площадью более 500 тыс. га. В настоящий момент на согласовании в органах исполнительной власти находятся еще три проекта нормативно-правовых акта, определяющих их особый режим охраны.