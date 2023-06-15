"Данные виды туризма востребованы в республике, поскольку в регионе сосредоточено большое количество памятников природы, истории и культуры, на территории Дагестана проживает более 30 народностей", — отметили в министерстве.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, в Дагестане также развивается пляжный отдых. "Длина береговой линии Каспийского моря по территории региона составляет более 500 км, а погодные условия и пляжи подходят как для купания, так и для экстремальных видов спорта", — сказали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что более 80% территории Дагестана занимают земли сельхозназначения, в связи с чем приобретает популярность сельский туризм. "Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства все чаще принимают у себя туристов, где любой желающий может поучаствовать в ловле рыбы, приготовлении дагестанского сыра, сборе фруктов и многом другом", — подытожили в министерстве.

Как сообщалось, в летний период республика рассчитывает принять свыше 700 тыс. туристов. Самый большой поток гостей ожидается в августе.