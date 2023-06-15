Общий объем инвестиций в проект превысит 8 млрд рублей, планируется создать более 550 рабочих мест.

Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта подписали заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова и генеральный директор ООО "Курортно-оздоровительный комплекс "Русич" Александр Кошкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в среду.

Комплекс будет рассчитан на 380 номеров. Площадь земельного участка под строительство — более 30 га. В рамках проекта предусмотрено возведение двух спальных корпусов, апарт-отелей, медицинского, акватермального и SPA-комплекса, ФОКа, 30 вилл и ресторана площадью 1 тыс. кв. метров. Ожидается, что строительство начнется уже в этом году. Срок реализации проекта — 6 лет.

Прогнозируемый эффект от нового курортно-оздоровительный комплекса: увеличение годового ВРП на 1 млрд рублей, поступление 6,6 млрд рублей налогов в бюджет региона за 17 лет эксплуатации комплекса, а также рост потока туристов в Старую Руссу до 14 тыс. человек к 2030 году.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, на 99,9% ООО "Курортно-оздоровительный комплекс "Русич" принадлежит АО "Корпорации Туризм.РФ", остальные 0,01% у Евгения Жестянникова.