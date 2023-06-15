"С 7 сентября текущего года авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение новых прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы — Тель-Авив с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 321", — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами. Air Astana — совместное предприятие фонда "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).