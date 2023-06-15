В настоящее время розничные клиенты могут перевести деньги за рубеж в 11 стран. К концу года банк планирует увеличить число доступных направлений в 2,5 раза, в том числе за счет переводов в Индию и Турцию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях и турецких лирах будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах.

"ВТБ активно развивает направление трансграничных переводов в "мягких" валютах, которые стали одним из основных трендов новой экономики России. За неполный год с момента запуска сервиса мы открыли более 10 коридоров, которые максимально востребованы нашими клиентами. Число трансграничных переводов растет кратно и будет увеличиваться. Мы продолжаем готовить инфраструктурное решение, которое упростит финансовое сообщение между странами. Ключевыми направлениями в перспективе этого года станут Индия и Турция, с которыми у нашей страны налажены партнерские отношения и куда сейчас направляется туристический поток", — заявил Печатников.

За пять месяцев 2023 года розничные клиенты ВТБ совершили более 66 тыс. переводов за рубеж, что в 2,5 раза превышает результат за январь-май прошлого года. Наиболее популярными мягкими валютами при проведении трансграничных переводов стали белорусские рубли (43%), казахские тенге (39%) и китайские юани (14%). По прогнозам банка, по итогам года доля объемов переводов в мягких валютах превысит 90%, это втрое выше значений 2022 года. Остальную часть займут трансграничные переводы по номеру телефона и на карты национальных платежных систем.