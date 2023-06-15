"Правительство РФ поддержало нашу заявку и выделило краю почти 945 млн рублей на развитие инфраструктуры. Речь идет о модульных отелях, которые в течение пары лет будут строиться в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"", — сообщил Томенко в своем телеграм-канале.

Он отметил важность федеральной поддержки развития туризма, поскольку оно влечет за собой развитие и улучшение инфраструктуры в муниципалитетах — от строительства дорог до сферы обслуживания, а также увеличение количества рабочих мест.

Как ранее сообщал журналистам начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, объем инвестиций из бюджета и внебюджетных источников в сферу туризма в Алтайском крае может составить в этом году в общей сложности более 2,6 млрд рублей.

В настоящее время в Алтайском крае работают более 800 субъектов турбизнеса, более 500 из них предоставляют услуги по размещению туристов, и более 200 фирм — услуги туроператоров и турагентств. В первом квартале 2023 года на Алтае отдохнули 157 тыс. человек, это на 13,5% превышает аналогичный показатель 2022 года.