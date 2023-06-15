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«Еще один большой фактор на который мы делаем ставку – это развитие круглогодичных курортов и парков развлечений, которые позволили бы нам решить вопрос сезонной загрузки объектов размещения, увеличивать крылья сезона. Мы видим нашу стратегию, чтобы эти парки появлялись вблизи крупных городов, чтобы снизить транспортное плечо и расходы на поездку», — сказал он, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной туризму.

Вахруков напомнил, что снижение стоимости транспортной составляющей особенно важно для развития туризма, так как до 60% в структуре расходов на турпоездку занимает транспорт. В этой связи, по его словам, большим потенциалом роста обладает автотуризм. В Минэкономразвития видят возможность удвоить число автомобильных туристических поездок к 2030 году.

«Парки развлечения должны стать магнитами, которые дадут людям возможность уехать из дома и отдохнуть по доступным ценам. Эти цифры выглядят амбициозными и должны быть увязаны с возможностями граждан поехать на отдых, а значит мы должны стремиться наращивать предложение в том числе в доступном сегменте. Развитие доступного сегмента отдыха – один из наших приоритетов», — подчеркнул замминистра.

Замминистра пояснил, что задача министерства — нарастить число турпоездок по России к 2030 году до 140 млн человек.

«В 2022 году 73 млн человек были размещены в гостиницах. На сегодня такие цели. Видим перспективы как внутреннего, так и въездного туризма. Если говорить про внутренний туризм, то это порядка 40 млн человек нового туристического потока. И большую перспективу мы видим в том, чтобы обелять рынок. Мы знаем, что у нас большая серая зона, и мы хотим делать ее серую зону более цивилизованной, выводить ее в периметр нашего видения», — добавил Вахруков.