«В 2022 году Узбекистан принял 567 тыс. российских туристов. Для сравнения, в 2021 году было 190 тыс. Мы не только достигли допандемийных показателей, но давно их перешагнули», — сказал он на сессии ПМЭФ, посвященной развитию туризма в РФ.

«Мы понимаем, что у нас огромный нереализованный потенциал в этой сфере. Руководством нашей республики нашему послу было дано поручение в дальнейшем укреплять сотрудничество в сфере туризма с Российской Федерацией и довести в ближайшее время количество российских туристов до одного миллиона человек», — отметил Рамов.

Он добавил, что особое место в повестке двусторонних отношений занимает межрегиональный диалог в области туризма.

Всего Узбекистан в 2022 году принял 5,2 млн иностранных туристов, в 2,8 раза больше, чем годом ранее.