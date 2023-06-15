Полеты запланированы по вторникам на воздушных судах Superjet 100.

Вылет из Саратова — в 20:20, прибытие в Баку (международный аэропорт Гейдар Алиев) — 22:50. Вылет из Баку в 16:55, прибытие в Саратов в 19:05 по местному времени.

Как говорится в сообщении перевозчика, цена билета в одну сторону составит от 15 тыс. рублей.

Согласно сайту аэропорта, сейчас прямых авиарейсов из Саратова в Баку нет.

Ранее "ИрАэро" запустила рейсы из Саратова в Анталью (Турция).

"ИрАэро" выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в Азербайджан, Армению, Израиль, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан. В парке перевозчика семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.