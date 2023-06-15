Полеты выполняются дважды в неделю, по понедельникам (вылет в 9:40) и субботам. Время в пути составляет два часа 45 минут.

В пресс-службе "ЮТэйр" "Интерфаксу" уточнили, что рейс новый.

Согласно данным расписания тюменского аэропорта "Рощино", отсюда в Самару, помимо "ЮТэйр", летают авиакомпании NordStar (также по понедельникам, вылет в 18:35) и Red Wings (по пятницам).

В маршрутной сети "ЮТэйр" более 120 направлений. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и на юг страны. За рубеж из регионов и столицы перевозчик летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.