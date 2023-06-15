«Здесь четыре основных вещи. Первое, что мы должны сделать – это обеспечить удобный и простой въезд иностранных гостей. То, что мы сейчас делаем по групповым безвизовым поездкам, запуску электронной визы, который ждем в первой половине июля. Все, что мы делаем с точки зрения развития безвизовых режимов», — сказал он, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной развитию туризма в РФ.

По словам Вахрукова, второй приоритет – обеспечение возможности рассчитываться для иностранных гостей в стране, которая сейчас отсутствует. Он напомнил, что в России работает система Union Pay, но точек приема недостаточно.

«Поэтому работаем над запуском электронной карты туриста. Это система, по которой иностранный турист может забронировать тур в своей стране, а по прибытии в Россию получить пластиковую карту «Мир», которой рассчитываться и приобретать товары и услуги. Законопроект, который запустит этот процесс, принят в первом чтении 13 июня. Делаем большую ставку на то, что окончательное принятие будет в весеннюю сессию», — добавил замминистра.

Третье направление, по его словам – повышение конкурентоспособности РФ с точки зрения доступности прилетов.

«Долететь в РФ с учетом расстояния и некоторых сборов стоит дороже, чем в другие развитые туристические дестинации. Над этим будем работать, нам здесь тоже нужна конкурентоспособность», — пояснил Вахруков.

«И четвертое направление – у нас фрагментарный характер носит продвижение российского туристического продукта за рубежом. Мы видим и ценим усилия Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана по продвижению на зарубежных рынках, но централизованной работы надо продвижением бренда Россия за рубежом фактически нет. Мы готовы сконцентрировать усилия наши, коллег, чтобы туристический бренд «Россия» стал глобальным брендом и был обеспечен системой продвижения федерального уровня», — подытожил замминистра.

Он добавил, что целевой показатель развития въездного туризма – увеличить иностранный турпоток до 16 млн человек к 2030 году. «По въездному туризму мы будем стремиться к достижению показателя в 16 млн иностранных гостей, которые не просто пересекут границу, но воспользуются услугами гостиниц, другой туристической инфраструктурой», — пояснил Вахруков.