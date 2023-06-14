"В экспозицию вошло почти 200 произведений последних двух столетий из фондов музея и несколько работ из частной коллекции. Основное место на выставке отведено промыслу городецкой росписи по дереву: это музейное собрание относится к числу наиболее крупных и разнообразных и насчитывает более 1600 предметов, что дает возможность познакомить посетителей с основными периодами развития промысла, художественно-стилевыми особенностями росписи, разнообразием творческих манер", — говорится в сообщении.

Впервые зрителям представят большую коллекцию произведений 1930 — начала 1940-х годов, рассказывающих о творческих поисках мастеров того времени: росписи на дереве, стекле, фарфоре, рисунки на бумаге.

Также посетители смогут увидеть расшитые золотыми нитями шали, декоративные полотенца и декоративное панно, выполненные художниками Городецкой строчевышивальной фабрики.