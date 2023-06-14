Как сообщает пресс-служба администрации региона, соглашение о реализации проекта подписали вице-губернатор региона Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец и представитель компании-инвестора Александр Мелишев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в среду.

Объем инвестиций в проект составит 11,3 млрд рублей. Гостиничный комплекс будет включать 992 номера, также проектом предусмотрено, в частности, строительство бизнес-зала, конференц-залов, спортивно-оздоровительного центра.

Проект будет реализован в 2023-2025 годах.

"Ежегодно мы (Краснодарский край — ИФ) принимаем не менее 17 млн туристов, из них свыше 4 млн приходится на курорты Анапы. Развитие номерного фонда позволит увеличить эти показатели", — отметил Руппель после церемонии подписания документа.

Вице-губернатор добавил, что в настоящее время в Краснодарском крае работают 277 четырех- и пятизвездочных отелей, более 80 работают по системе "все включено".

"Чтобы стимулировать строительство отелей, мы приняли беспрецедентные меры поддержки для курортной сферы: ограничили жилищную застройку 500-метровой зоны побережья, запустили налоговую льготу для инвесторов на 10 лет. Как итог, за три года инвестиционный портфель курортов края вырос в 20 раз. В этом году планируем, что он превысит 500 млрд рублей", — сообщил он.

В свою очередь, глава Анапы отметил, что еще несколько лет назад эта территория планировалась под многоэтажную жилую застройку. Ее назначение было скорректировано при поддержке краевых властей, теперь территория будет развиваться исключительно в курортном направлении.

ООО "Специализированный застройщик "Анапастройпроект", по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в июле 2022 года с уставным капиталом 1,5 млрд рублей. В капитале компании 66% принадлежит застройщику ООО "Анапамонтажстрой", 9,52% у гендиректора "Анапастройпроекта" Виталия Григоряна и по 12,24% у Сейрана Еприкяна и Софии Керакосян.