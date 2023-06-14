Согласно проекту, на территории курортного поселка Новомихайловский появится комплекс площадью 90 тыс. кв. метров. Срок реализации — 2023-2025 годы.

Кроме того, компания "Золотой колос" (Туапсе) до 2030 года планирует инвестировать 14,5 млрд рублей в строительство санатория в Новомихайловском.

Трехсторонние соглашения с представителями инвесторов подписали вице-губернатор Александр Руппель и глава района Сергей Бойко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в среду.

"Туапсинский район — один из красивейших на побережье Краснодарского края. Сейчас здесь не хватает комплексного благоустройства, крупных средств размещения, точек притяжения, которые бы создали на базе существующей природы комфортный отдых и сервис для гостей курорта", — отметил вице-губернатор после церемонии подписания.

ССК — работает на строительном рынке края более 10 лет. За это время было построено более 930 тыс. кв. метров жилья, сообщается на сайте компании. В настоящее время в стадии строительства 10 жилых комплексов общей площадью 960 тыс. кв. метров. Выручка компании в прошлом году составила 458,4 млн рублей, чистая прибыль- 15 млн рублей. Единственным владельцем является Гаяне Мадоян.