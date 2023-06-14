Число самолетовылетов в прошлом месяце увеличилось на 17,1% — до 363.

С начала 2023 года пассажиропоток аэропорта составил 373,791 тыс. человек, что в 1,5 раза больше показателей за январь-май 2022 года. Число самолетовылетов с начала года составило 1610 единиц, что на 33,2% выше показателей 2022 года. Объем перевезенных грузов в январе-мае текущего года вырос в 2,7 раза — до 691,5 тонны.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Северный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек.