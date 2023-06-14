"Сеть Selectum Hotels до сих пор располагала только курортными отелями на побережье Турции, на Кубе, в Доминикане и во Вьетнаме. Отель в Стамбуле стал первым городским объектом бренда. Он построен в азиатской части города в деловом районе Аташехир возле станции метро Кайышдагы, из номеров открывается вид на город и Мраморное море", — говорится в сообщении.

Фото: Anex

Отель располагается в 21-этажном здании, в нем 313 номеров, 17 конференц-залов, оздоровительный клуб и фитнес-центр, а также открытый и крытый бассейны. Гостиница подойдет для деловых поездок в Стамбул, а также проведения корпоративных мероприятий. Как отметили в пресс-службе туроператора, размещение возможно без питания и на базе завтраков.

"При размещении в Selectum City Atasehir удобно совместить деловую часть поездки с экскурсиями по близлежащим достопримечательностям Стамбула. Например, морской прогулкой к Принцевым островам и экскурсиями по районам Бостанджи, Адыкёй, Тузла, Пендик, Малтепе", — отметили в пресс-службе туркомпании.

Стамбул в 2022 году стал одним из самых популярных зарубежных городов у россиян. В нем побывали 1,5 млн туристов из России. Как отмечают эксперты, значительная часть путешественников использует город как транзитный хаб для перелетов в третьи страны.