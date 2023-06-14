Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации в среду. Оно вносит изменения в постановление "Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 годах", которое было утверждено в марте прошлого года.

Также, согласно документу, Росавиации временно запрещается ограничивать сертификаты эксплуатанта "по заявлениям от собственников воздушных судов о прекращении законных оснований владения воздушными судами у эксплуатантов" в случае, если собственниками являются иностранные лица из "недружественных" стран. Этот запрет будет действовать также до конца текущего года.

Как сообщалось, в апреле Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании Royal Flight. Решение было принято по заявлению самого перевозчика, говорилось в материалах ведомства. Фактически выполнять рейсы Royal Flight, парк которой состоял только из американских Boeing, прекратила еще в марте прошлого года.

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры. По решению российских властей, авиакомпании не стали возвращать самолеты — вместо этого они перевели их в отечественный реестр и продолжали эксплуатировать.