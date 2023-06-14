Соглашение о реализации проекта было подписано администрацией региона, руководством курорта и компанией-инвестором на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в среду.

Проектом предусмотрено строительство гостиничного комплекса на 1,65 тыс. номеров категорий 4* и 5*, устройство набережной, а также реконструкция существующего яхт-клуба. Общая площадь строительства — 68,5 тыс. кв. метров.

По данным администрации региона, объем инвестиций в проект составит 19 млрд рублей. Завершить его реализацию планируется в 2027 году.

LeePrime Group — структура инвестиционно-строительного холдинга AVA Group. Занимается генеральным и фрагментарным управлением объектами гостиничного сервиса, комплексами апартаментов, санаторно-курортными и медицинскими комплексами, а также культурными и социальными проектами в России.

Инвестиционный холдинг AVA Group, основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в Краснодаре. AVA Group ведет строительство жилой и коммерческой недвижимости в Краснодарском крае (Краснодар, Сочи, Анапа, Новороссийск), Ростовской области и Московском регионе, занимается производством строительных материалов, оказывает логистические услуги, развивает гостиничный бизнес. Общий объем введенного жилья за 15 лет работы — более 1,4 млн кв. метров.