"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) как ключевой заказчик водного транспорта на российских верфях делает ставку на принципиально новые проекты судов, сконструированных в России с использованием преимущественно отечественных комплектующих. Первый катамаран "Котлин" мы уже приняли и в ближайшее время передадим в лизинг судоходной компании "Нева Тревел". Рассчитываем в июне получить от завода второй "Котлин", — приводятся в сообщении слова генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха.

Новые катамараны смогут обеспечить бесперебойное сообщение между Петербургом и Кронштадтом, помогут связать центр города со значимыми объектами Невской губы (Стрельна, Петергоф, Морской Фасад, Ломоносов, Лахта, Горская). Суда будут использоваться, в том числе, для нужд музейно-исторического парка "Остров фортов" (АНО "Остров фортов") в Кронштадте.

Всего по договору с ГТЛК судозавод построит для компании "Нева Тревел" шесть пассажирских скоростных судов-катамаранов "Котлин".

Катамараны "Форт Кроншлот" и "Форт Петр I" спущены на воду весной этого года и выйдут на линию уже в эту навигацию. Ожидается, что "Форт Александр I" и "Форт Тотлебен" — третье и четвертое по счету суда проекта — будут готовы к следующему навигационному сезону. По условиям контракта вторая пара катамаранов будет передана заказчику в навигацию 2024 года, а третья — в мае 2025 года.

Проект судна разработан петербургским проектно-конструкторским бюро "Форсс Технологии" с учетом особенностей эксплуатации в условиях акватории Петербурга и выхода в Финский залив. Катамараны смогут проходить под сводами петербургских мостов, обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Максимальная скорость судна составляет около 57 км в час, пассажировместимость — до 152 человек.

Кроме того, СНСЗ заложил первую пару экскурсионно-прогулочных катамаранов "Бастион" и "Равелин" проекта 04710 "Соммер" также для компании "Нева Тревел". Серия из четырех катамаранов проекта строится по договору между "Нева Тревел", СНСЗ и ГТЛК. Суда будут вводиться попарно в 2024 и 2025 годах. Эти катамараны будут эксплуатироваться на экскурсионном маршруте вокруг фортов Кронштадта. Также катамараны будут использоваться для сообщения островных фортов "Кроншлот" и "Император Александр I" с Кронштадтом.

"Средне-Невский судостроительный завод" был основан в 1912 году и специализируется на строительстве кораблей и гражданских судов из четырех видов материалов: композитных, классических судостроительных, маломагнитной стали и алюминиево-магниевых сплавов. За годы существования заводом построено более 500 судов различного назначения по 43 проектам для российских и зарубежных заказчиков.

Компания "Нева Тревел" работает на рынке водных услуг с 1995 года. Специализируется на перевозке пассажиров по рекам и каналам Петербурга, а также предоставляет теплоходы в аренду для проведения различных мероприятий. Компания владеет 35 судами различного типа.