"В этом году на рассмотрение было прислано более 600 заявок, из которых в конкурс вошли 16 фильмов", — сообщает пресс-служба фестиваля в среду.

Девять фильмов — короткометражные, еще семь — полнометражные.

По традиции, первый приз — "За вклад в развитие современного кино" — будет вручен на открытии фестиваля. В этом году его получит режиссёр Алексей Учитель, чьим фильмом "Прогулка" стартуют показы в летнем кинотеатре. Откроется кинофестиваль фильмом "Кентавр" Кирилла Кемница.

"В этом году "Горький fest" будет посвящен 100-летию Леонида Гайдая. На разных площадках Нижнего Новгорода пройдет ретроспектива фильмов великого советского режиссера: от не самых известных, как "Инкогнито из Санкт-Петербурга" или "Трижды воскресший", до хитов", — говорится в сообщении.

Фестивальные фильмы покажут более чем в 40 кинотеатрах, а в завершении мероприятия будет вручено 10 наград: на две больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что VII фестиваль нового кино "Горький fest" в этом году пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля.

Фестиваль с 2017 года проводится на различных площадках Нижнего Новгорода. За шесть лет в конкурсной программе "Горький fest" было показано 105 полнометражных и короткометражных конкурсных фильмов и более 80 картин во внеконкурсной программе. События фестиваля ежегодно собирают более 30 тысяч зрителей, все мероприятия являются бесплатными для посетителей.