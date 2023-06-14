"На стенде Тульской области будет презентован макет-визуализация круглогодичного экокурорта "Кондуки", а также представлены интерактивные панели с информацией о ключевых отраслях региона", — говорится в сообщении.

Ранее концепция развития туристской территории "Романцевские горы" ("Кондуки") в рамках развития экотуризма была одобрена советом директоров АО "Корпорация Туризм.РФ".

Площадь круглогодичного экокурорта "Кондуки" составит 1050 га. Здесь планируется строительство гостиниц и быстровозводимых средств размещения на 933 номера, а также создание развлекательных объектов, экопарка и инфраструктуры для пляжного отдыха и зимнего спорта.

Кроме того, предусмотрены реконструкция и строительство подъездных дорог к экокурорту, организация автомобильных парковок и автобусных маршрутов.

Отмечалось, что реализация проекта позволит увеличить турпоток на экокурорт со 150 тыс. до 570 тыс. человек к 2030 году.

Голубые озера близ деревни Кондуки стали одной из главных достопримечательностей Тульской области. Расположены в 80 км от Тулы и в 230 км от Москвы. Комплекс находится на месте бывшего Ушаковского разреза. Его общая площадь составляет 1289,2 га. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза представляют собой группу затопленных карьеров. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.