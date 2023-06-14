"Тверская область получит федеральную поддержку на реализацию инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. На создание модульных гостиниц и глэмпингов в 2023-2024 годах Верхневолжью из федерального бюджета будет предоставлено свыше 243 млн рублей", — говорится в сообщении.

"Сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов. Из-за введенных против России санкций у нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, а мы готовы предоставить им эту возможность", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Сейчас Тверская область предлагает туристам более 300 вариантов размещения, включая отели, кемпинги и глэмпинги. В частности, три новых объекта при поддержке федерального бюджета были созданы в 2022 году в отеле "Конаково Ривер Клаб", кемпинге "Завидово" и на базе отдыха "Тутань".

В пресс-релизе отмечается, что поддержка туристического сектора в Тверской области ведется и за счет средств регионального бюджета.

В частности, предприниматели региона, занятые в сфере гостеприимства, могут получить поддержку на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства": на благоустройство пляжей, действующих национальных маршрутов, приобретение туристского оборудования, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, разработку новых туристских маршрутов, развитие инклюзивного туризма.