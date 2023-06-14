"Сочинский Национальный парк и городской клуб авторской песни Сочи собрали любителей бардовского творчества и активного отдыха на Ажеке в визит-центре "Русская деревня". В течение трех дней 120 участников и гостей фестиваля проводили творческие мастер-классы, вечерние концерты, активно путешествовали по уникальным уголкам экотропы "Ажек": водопадам, каньонам и объектам историко-культурного наследия", — подчеркнул руководитель.

Он отметил, что дождливый прогноз ничуть не испугал участников эколого-просветительского мероприятия и на туристский маршрут с рюкзаками и гитарами вышли более ста любителей авторской песни возрасте от шести до шестидесяти пяти лет.

"В этом году к сочинским туристским семьям с удовольствием присоединились воспитанники лицея Федеральной территории Сириус. Как показывает наш фестиваль, событийный туризм и авторская песня не теряют своей актуальности, появляется все больше молодых, талантливых исполнителей и замечательных песен. Благодаря Сочинскому нацпарку в Сочи появилась и поддерживается добрая традиция объединять поколения через музыку и природу", — сказал Фунтяков.

По его словам, одним из самых ярких и познавательных событий фестиваля стал тематический вечер, посвященный флоре и фауне Сочинского национального парка. Самые эрудированные победители и призёры увлекательной викторины получили сувениры и подарки от организаторов.

"В завершение мероприятия, на территории эко-посления Ажек, была проведена традиционная экологическая акция по сбору и утилизации бытовых отходов", — отметил организатор мероприятия.

В свою очередь, заместитель директора Сочинского нацпарка Евгения Говядова сказала, что фестиваль авторской песни в лесопарковой зоне — это отличный пример экологического просвещения и развития экотуризма.

"Очень приятно видеть, как к туризму и активному отдыху на природе через песенное творчество приобщаются семьями. На протяжении семи лет Сочинский национальный парк поддерживает этот интересный проект и намерен развивать его и в дальнейшем", — заверила Говядова.

По ее словам, следующая значимая встреча поклонников авторской песни состоится в третьей декаде июля, когда в Сочи традиционным творческим вечером будут отмечать День памяти Владимира Высоцкого.