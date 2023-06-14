"Из аэропорта "Пулково" открывает рейсы национальный перевозчик ОАЭ — Etihad Airways. Новая авиакомпания свяжет воздушным маршрутом Санкт-Петербург и Абу-Даби", — сообщает в своем телеграм-канале ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта).

Рейсы будут выполняться три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. На маршруте авиакомпания будет использовать воздушные суда Boeing 787 Dreamliner.

Вылеты из Абу-Даби (рейс EY69) будут осуществляться в 2:45 с прилетом в Санкт-Петербург в 8:05. Из Санкт-Петербурга (EY70) рейсы запланированы на 12:10, прилет в Абу-Даби — на 19:15.

"Благодаря удобным стыковкам в аэропорту Абу-Даби, пассажиры смогут открыть для себя Бангкок, Пхукет, Мальдивы, Сингапур и другие направления Восточной Азии", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС, в настоящее время прямые авиарейсы из Петербурга в Абу-Даби не выполняются.