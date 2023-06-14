"В Россию мы продаем примерно 90% туров, а за рубеж – не больше 10%. По России путешествуют 60 млн человек, а за рубеж, например, в Турцию хорошо бы, если бы цифра составила 6 млн. Это оптимистичный прогноз. А все остальное – Египет, Таиланд, туда турпоток составит чуть больше миллиона человек", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Мкртчян, самым популярным направлением для россиян этим летом стало традиционно Черноморское побережье.

"Понятно, что Сочи – единственный работающий аэропорт, и многие туристы поехали бы в другие места на побережье, в ту же Анапу или Геленджик, или на Азовское море, но там аэропорты не работают. Некоторые, конечно, добираются поездами в тот же Крым, Анапу, но транспортная доступность хромает", — пояснил эксперт.

Второе место заняла Абхазия. Он отметил, что несмотря на то, что это соседняя республика из-за удобной транспортной доступности ее часто относят к внутреннему туризму.

По словам Мкртчана, интерес к Абхазии обусловлен тем, что находящийся неподалеку Сочи обойдется туристам на 30% дороже.

"Далее Санкт-Петербург, он стал заменой сити-турам в Европу. Естественно, отельеры Петербурга это понимают, поэтому подняли цены на размещение примерно на 30% по сравнению с прошлым годом", — рассказал вице-президент АТА.

За Петербургом, но с большим отставанием следует Калининградская область.

Также в список наиболее популярных внутрироссийских направлений на лето вошел Дагестан, куда туристы едут не только за экскурсионной программой, но и за пляжным отдыхом на Каспийском море.

"Продаются и Байкал, и Карелия, и Алтай, и Приморье, но это все с большим отставанием, потому что там не такой большой номерной фонд", — заключил Мкртчян.