Как рассказала генеральный директор сочинской компании "Ривьера" Бэлла Тарасова, отказов от уже забронированных в Сочи туров нет – как на дальние даты, так и на ближайшие заезды.

"Туристы даже не звонят для уточнения ситуации. Сейчас все выкладывают в соцсетях, на фото видно, что погода уже налаживается, шторма нет, поэтому и вопросов не возникает. Затопление случилось на Мацесте, там, где нет никаких туристических объектов, а в центре города люди по-прежнему загорают на пляжах. Люди не беспокоятся, так как понимают, что это временное явление", – сказала она.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи

По словам руководителя PR-департамента компании "Анекс тур" Алены Хитровой, пока Сочи продается в прежнем темпе, без особых изменений.

"Отказов нет, в целом все штатно. Аналогичная ситуация и по турам в Абхазию – никто не отказывается, продолжают бронировать", — сообщила она.

В Сочи в ночь с 13 на 14 июня из-за прохождения грозового фронта, сопровождающегося ливневыми дождями, реки Мацеста и Мзымта вышли из берегов. Власти закрыли пляжи, призывали жителей и гостей курорта не проводить время у воды и в целом соблюдать осторожность. Движение поездов из России в Абхазию приостановлено из-за селя и камнепада.