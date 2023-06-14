Он отметил, что двусторонние отношения Москвы и Гаваны должны развиваться по всем направлениям, о которых ранее были договоренности.

"Уверен, что так оно и будет. Это и энергетика, это туризм, это некоторые другие направления, которые являются приоритетными", — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что, несмотря на незаконные санкции, в которых Куба живет десятилетиями, кубинскому народу удается с этим справляться. "Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности", — сказал Путин.

Он заметил, что нет необходимости говорить об особом союзническом и долговременном характере отношений двух государств. "Вы знаете, что к Острову Свободы у нас в России особое отношение всегда было и остается. Самые наилучшие пожелания передайте президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и, конечно, товарищу Раулю Кастро", — сказал президент РФ.