"С 15 июня гости курорта могут попробовать новый формат отдыха в окружении нетронутой природы в летнем сезонном кемпинге "Нахазо". Он расположен на южном склоне хребта Аибга на высоте 1,9 тыс. метров над уровнем моря. Это современный туристический лагерь повышенного комфорта", — говорится в сообщении.

Внутри домиков размещены кровати с постельным бельем, розетки для подзарядки телефонов, светильники и т.п. На территории кемпинга есть точки организации питания, сантехблок с туалетами и душевыми, инфоцентр с прокатом горной экипировки, большая терраса с видом на долину реки Псоу — стоящий здесь телескоп позволит гостям понаблюдать за звездами. В кемпинге доступна сотовая связь и Wi-Fi.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"В этом году туристам будут предложены интересные пешие маршруты в горах и услуги гидов-проводников. Заказать поход в горы можно в инфо-центре кемпинга, причем, программы рассчитаны как на взрослых, так и на детей", — отмечает пресс-служба.

Кемпинг предлагает разные по степени сложности и протяженности маршруты в горах. Самый популярный из них проходит по тропе на гору Лысая. Эта прогулка занимает порядка двух часов (около 3 км пути) и ведет на вершину горы, лишенной растительности, с которой открывается панорамный вид на 360 градусов. Востребован также круговой маршрут "Оленья тропа", протяженностью около 3 км. Он проходит через пихтовый лес и живописный луг с высокой полевой травой, где можно встретить серн и оленей.

При этом самым красивым считается "Дорога Турья". Маршрут стартует от кемпинга "Нахазо", через два километра выходит на вершину хребта Аибга и ведет по нему к горному массиву Турьих гор через альпийские луга, разнотравье, виды на долины рек Псоу и Мзымты.