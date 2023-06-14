Соответствующее соглашение главы двух регионов Максим Егоров и Антон Алиханов подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), который проходит с 14 по 17 июня.

Сотрудничество территорий также охватывает социальную политику, ЖКХ, инвестиции, образование и культуру, спорт, туризм, природоохранную деятельность.

Как отметил Егоров, Тамбовская область активно развивает туризм. Опыт Калининградской области в этой сфере, а также в сфере сохранении культурного наследия будет востребован.

"Соглашение позволит выстроить на качественно новом уровне отношения с Калининградской областью. В планах — открыть авиационное сообщение между нашими регионами. Отмечу, что в Тамбове сейчас единственный действующий аэропорт в Черноземье. Идет модернизация аэропортового комплекса и надеюсь уже в ближайшей перспективе запустим рейсы в Калининград. Это будет способствовать росту туризма", — приводятся в сообщении слова главы Тамбовской области.

Кроме того, отметил Егоров, тамбовские предприятия агропромышленного комплекса, индустриальной, легкой и химической промышленности готовы поставлять свою продукцию в Калининградскую область.