Из Воронежа поезд будет отправляться в 07:55 и прибывать в Липецк в 09:43. Обратно из Липецка — в 17:51 с прибытием на станцию Воронеж-1 в 22:23. Остановки предусмотрены на станциях Графская и Усмань.

Отмечается, что скоростное сообщение между региональными центрами открывается с целью развития внутреннего туризма. Ускоренными пригородными поездами уже связаны Воронеж, Белгород и Курск.

Ранее добраться из Воронежа в Липецк можно было только на проходящих поездах дальнего следования, автобусе или автомобиле.