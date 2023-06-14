"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 14 июня, ночью и утром 15 июня в центральных, северных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы", — говорится в сообщении главка МЧС.

Спасатели допускают вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в соседнем с Крымом Краснодарском крае — в Лабинском, Отрадненском, Кавказском районах и Сочи — прошли ливни. Подтопленными оказались 183 придомовых территорий и четыре дома в 10 населенных пунктах. В горной местности Хостинского района города Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста. Размыто два автомобильных моста.