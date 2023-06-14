Лидерами роста спроса, как ожидается, станут азиатские компании, причем, преимущественно китайские и индийские.

Совокупный спрос на самолеты в 2023-2042 гг. составит 40,85 тыс. единиц, в том числе, на узкофюзеляжные лайнеры — 32,630 тыс., на широкофюзеляжные — 8,220 тыс., прогнозирует Airbus.

Ожидается, что в следующие 20 лет мировые авиакомпании заменят порядка 17,17 тыс. старых самолетов новыми, более энергоэффективными лайнерами. В дальнейшем спрос на самолеты будет все больше определяться необходимостью замены старого поколения, учитывая, что авиационный сектор ставит перед собой цели в сфере устойчивого развития, говорится в обзоре Global Market Forecast 2023.

Спрос на грузовые самолеты в 2023-2042 гг., как ожидается, достигнет 2,510 тыс. единиц.

Согласно прогнозу Airbus, к 2042 году глобальный парк самолетов составит 46,560 тыс., в том числе, 3,23 тыс. грузовых судов.

Средние темпы роста пассажирских перевозок в мире 2019-2042 гг. составят 3,6%, грузовых — 3,2%, ожидают в Airbus.

В прошлом году аэрокосмическая корпорация прогнозировала совокупный спрос на самолеты в следующие 20 лет на уровне 39,490 тыс. штук.