Калужская область получит субсидию из федерального бюджета на 2023-2024 годы в размере 502,3 млн рублей.

Как сообщалось ранее, субсидии на создание модульных отелей в 38 регионах РФ получат 213 предпринимателей, общий объем заявок от потенциальных инвесторов в четыре раза превысил выделенные на программу средства.

Как сообщалось, общий объем выделенных регионам РФ средств поддержки модульных средств размещения со сроком строительства в 2023-2024 гг. составит порядка 8 млрд рублей. Это позволит создать 6,7 тыс. новых номеров.