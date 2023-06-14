В частности, в Твери и Торопце будут созданы наглядные средства навигации — тактильные барельефы, таблички с QR-кодами на туристических объектах, информационные щиты и указатели, обновлены уличная инфраструктура, вывески вдоль ключевых городских пешеходных маршрутов.

Кроме того, в туристических центрах городов появятся архитектурно-художественная подсветка, новые фотозоны, арт-объекты и малые архитектурные формы.

В городах будут обустроены тематические смотровые площадки, санитарные модули, а также приобретены сборно-разборные элементы сцены для проведения городских мероприятий и сувенирные киоски.

"Планируется, что проекты в Твери и Торопце будут реализованы до конца текущего года. Работы в Торопце будут синхронизированы с подготовкой к 950-летию первого летописного упоминания города, который Тверская область отметит в 2024 году", — говорится в сообщении.

Федеральный конкурс по обустройству туристических центров городов запущен в 2022 году в рамках отраслевого национального проекта. Города-победители в течение 2023 года смогут внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить вывески, навигацию, создать инклюзивную среду.

Данная мера поддержки доступна как для небольших муниципальных образований с населением от 5 тыс. человек, так и для городов с населением до 2 млн жителей.