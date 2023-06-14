"Мы хотим наладить партнерство со специализированными туроператорами, и была возможность (организовать маршруты) по Байкалу, или по озерам, или по дельте Селенги на сапах и каяках. Мы считаем, что рекреационное воздействие будет минимальное на данном виде, это не скутеры шумящие, пугающие", — сказал Сутула.

Он отметил, что в целом на заповедной территории выбрали модель развития экологического туризма без создания масштабной инфраструктуры — "собственно на ядре заповедника".

"У нас 95% инфраструктуры для туризма на сопредельной территории — 35 земельных участков вне заповедника", — подчеркнул Сутула, уточнив, что они используются для стоянки, общепита, туалетов, визит-центров, гостевых домов и других сопутствующих целей.

В 2010 году на конкурсной основе заповедник вошел в число модельных территорий по развитию инфраструктуры познавательного туризма.

По словам Сутулы, на заповедной территории занимаются созданием троп, "эта возможность минимизации воздействия человека, который посещает природу, возможность контролировать его, оценивать рекреационную нагрузку, и человеку удобно, безопасно идти по тропе". Сейчас в заповеднике таких троп четыре.

Построен визит-центр "Байкал заповедный" площадью 1,2 тыс. кв. м в историческом порту Танхой. Он включает 17 экспозиций: 10 внутри и 7 снаружи — "Байкальская переправа", вольерный комплекс, "Рыбак Байкала" и другие. Также есть пять тематических визит-центров, в их числе "Птицы и люди", "Живая дельта", "Омулевый".

Заместитель директора заповедника по экологическому просвещению и сохранению историко-культурного наследия Ирина Лясота сообщила, что отмечается рост турпотока на заповедную территорию — в 2010 году ее посетили чуть более 3,8 тыс. человек, в 2022 году — свыше 45 тыс. человек.

"Мы рассчитываем, что в этом году будет больше 50 тыс. туристов", — сказала Лясота.

Она уточнила, что среди гостей заповедника количество приезжающих из других регионов России превышает число туристов из регионов у Байкала — Бурятии и Иркутской области.

"После "ковида" изменился состав, понятно, стало меньше иностранных граждан, но, тем не менее, очень много людей посещают нас как раз из других регионов — из Владивостока едут, кто-то приезжает из Калининграда, из Москвы", — сказала Лясота.

В свою очередь Сутула отметил, что в заповеднике посещается туристами не более 3% территории. "И больше мы не планируем. На остальной территории — невмешательство", — подчеркнул он.

Байкальский государственный природный биосферный заповедник расположен на смежных землях трех районов Бурятии: Джидинского, Селенгинского и Кабанского, занимает центральную часть горного хребта Хамар-Дабан. Создан в 1969 году. Его площадь — более 167,8 тыс. га.

Здесь обитают 308 видов птиц, 52 вида млекопитающих, 17 видов рыб; произрастают 1134 вида высших растений, 775 видов лишайников, 425 видов грибов. В Красную книгу России включены 35 видов животных и 13 видов растений, в Красную книгу Бурятии — 83 вида животных и 48 видов растений.

В управлении заповедника находятся два государственных природных заказника федерального значения "Кабанский" и "Алтачейский".