"В пункте 2 части 2 статьи 2 ФЗ от 28 мая 2022 года №148-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" цифры "2023" заменить цифрами "2024", — говорится в тексте документа.

Прежде сроки введения ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка" для туроператоров должны были наступить 1 сентября 2023 года.

"Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября 2022 года, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.