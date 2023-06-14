Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), в 7:00 из-за плохой погоды было закрыто движение на перегоне Гагры — Цандрипш Абхазской железной дороги.

В настоящее время на станции Цандрипш более чем на 4 часа задержаны пассажирские поезда N479 Санкт-Петербург — Сухуми и N305 Москва — Сухуми.

Кроме того, туристический поезд N927 Сочи — Гагра остановлен на станции Веселое (задержка движения около 3 часов).

Также в связи с перерывом движения на участке Гагра — Цандрипш в среду отменены поезда "Ласточка" N921 Сочи — Гагра, N922 Гагра — Аэропорт Сочи, N923 Аэропорт Сочи — Гагра, N924 Гагра — Аэропорт — Сочи.