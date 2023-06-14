"Федеральным законом до 1 июля 2024 года продлевается переходный период, в течение которого экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники вправе осуществлять свою деятельность до прохождения ими соответствующей аттестации", — говорится в сообщении.

Также продлевается срок действия аттестатов, выданных ранее органами государственной власти субъектов РФ, до 1 января 2025 года, если не истек срок действия, на который они были выданы.

Согласно принятому в 2021 году закону, все инструкторы-проводники на активных туристских маршрутах должны были пройти аттестацию для продолжения работы и получить соответствующие бейджи до 1 июля 2023 года.