"Постановляю принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской Республики о передаче в собственность Чеченской Республики находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Вайнахавиа" (г. Грозный)", — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Решение принято "для привлечения правительством Чеченской Республики до 31 декабря 2026 года инвестиций в размере не менее 7,14 млрд рублей в комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию объектов инфраструктуры воздушного транспорта международного аэропорта Грозный (Северный) имени А.А.Кадырова", поясняется в указе.

Правительству РФ поручено в 6-месячный срок обеспечить передачу в собственность республики 100% акций АО.

Как сообщалось, оператора аэропорта Грозного исключили из программы приватизации. Осенью прошлого года Росимущество заявляло, что совместно с Минтрансом РФ осуществляет мероприятия по передаче 100% акций АО "Вайнахавиа"в собственность Чечне, что "позволит обществу привлечь дополнительное финансирование, а также обеспечить эффективное завершение реконструкции аэропорта".

Работы по реконструкции и строительству аэродромной инфраструктуры ведутся с 2022 года в шесть этапов, Планируется строительство нового и реконструкция старого перрона для создания 23 стояночных мест, модернизация и строительство дорожек для руления и буксировки самолетов, работы на объектах вспомогательной аэропортовой инфраструктуры, технического обслуживания воздушных судов и освещения.

Всего будет построено восемь зданий и сооружений для обслуживания аэродромной части, включая новый терминал площадью 40 тыс. кв. м и командно-диспетчерский пункт. Строительство терминального комплекса и реконструкция аэродрома в Грозном ведутся в рамках госпрограммы развития транспорта РФ. В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Полностью завершить весь комплекс работ предполагается в 2025 году.

Грозненский аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly. По итогам 2022 года пассажиропоток увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек. После реконструкции аэропорт сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год.