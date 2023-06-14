"С начала 2023 года мы передали уже 8 судов. До конца года еще около 20 судов должны отдать гражданским заказчикам. Среднее ежегодное количество сдаваемых судов было 19-20, а в этом году с учетом переносов из прошлого года их будет 28 или около того", — сказал он, отметив, что в это число не включены 52 катера, которые ОСК должна отдать МЧС до конца года.

"Сюда попадают как крупные формы — такие как круизный лайнер "Петр Великий" (надеемся, что до конца года акт подпишут, коэффициент готовности там высокий), так и небольшие форматы — катамараны проекта "Котлин", "Кометы" на заводе "Море", плавкран в Севастополе и много еще чего", — добавил Рахманов.

Отвечая на вопрос о количестве рыболовных судов, которые ОСК планирует сдать в текущем году, Рахманов отметил, что в 2023 году заказчикам были переданы три рыболовных судна и один краболов. "В общей сложности в этом году сдадим девять судов. Они все уже находятся в достаточно высокой степени готовности", — сказал глава ОСК.