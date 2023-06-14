"Калининградская область стала получателем более 500 млн рублей из федерального бюджета на субсидирование новых кэмпингов и глэмпингов. В течение месяца приступим к конкурсам для местных предпринимателей", — написал Алиханов в своем телеграм-канале.

Эти средства будут выделяться региону в течение двух лет. В частности, в текущем году область получит 391,5 млн рублей, в 2024 году поступят 132,2 млн рублей, уточнил губернатор.

В мае Алиханов отмечал, что в прошлом году на организацию модульных кемпингов, создание и развитие пляжей "и прочую туристическую инфраструктуру" местным предпринимателям было выделено больше 204 млн рублей. Финансовую поддержку получил 51 проект, "почти все они готовы".

Губернатор подчеркивал, что новые кемпинги и благоустроенные места отдыха появились не только на побережье Балтики, но и на востоке области.

Власти констатируют, что предприниматели стали серьезно вкладываться в развитие туризма на основной территории региона, а не только в приморских муниципалитетах.

"Комфортно отдохнуть можно в Гурьевском, Гвардейском, Полесском и других округах. На море тоже появились интересные проекты. Так, в поселке Аистово Гурьевского округа открыт вейк-парк, на Балтийской косе — появился глэмпинг "Викингуд", а глэмпинг Glampoint построен рядом с поселком Янтарный", — заключил губернатор.