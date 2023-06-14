"Общая сумма поддержки в 2023-2024 годах с учетом областного софинансирования составит 252 млн рублей. Благодаря этим средствам будет создано около 170 новых номеров, что, безусловно, является дополнительным шагом в направлении развития туризма в Прибайкалье", — цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Кобзева.

Всего в 2023-2024 годах на создание модульных отелей в регионах страны будет направлено около 8 млрд рублей. Субсидии будут предоставлены на условиях софинансирования 38 регионам из 70, участвовавших в конкурсном отборе. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2022 году Иркутская область получила на строительство модульных отелей 200 млн рублей федеральной субсидии, еще 8,3 млн рублей составило областное софинансирование. Поддержку получили 10 проектов. Ожидается, что к 1 июля будет создано не менее 140 номеров на 280 мест в Иркутске и на побережье озера Байкал — в Ольхонском и Слюдянском районах региона.

Конкурсный отбор региональных заявок на получение федеральных субсидий на строительство модульных отелей проводит Минэкономразвития в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".