Как уточняет пресс-секретарь МЧС Роман Лабия, бурные потоки воды сильно повредили асфальтовое покрытие единственной дороги, ведущей из Абхазии в Россию, движение по трассе было остановлено на три часа.

"В настоящее время вода стала спадать. Движение частично возобновлено по реверсивной схеме. Автомобили пропускаются", — сказал он.

Лабия сообщил, что стихия повреждила несколько частных домов и мини-гостиниц.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что река Мацеста вышла из берегов из-за ливней в Хостинском районе Сочи (примерно в 65 км от абхазской Гагры). В результате были подтоплены несколько придомовых территорий.