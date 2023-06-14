"На пункте пропуска Покровка перевезены первые 28 пассажиров. На сегодняшний день две компании готовы предоставлять услуги по регулярным рейсам по направлению "Лучегорск — Жаохэ" и по маршруту "Бикин — Жаохэ" и две компании по нерегулярным перевозкам на основании заказов", — говорится в сообщении.

Ранее из-за пандемии коронавируса сообщение Покровка — Жаохэ было блокировано. В июле 2022 года пункт пропуска между Россией и КНР возобновил работу. В сторону Жаохэ и обратно ходил паром вместимостью — четыре грузовых автомобиля. Пропускная способность погранперехода — 25 грузовых машин в сутки. Понтонная переправа в зимний период была открыта в январе этого года.

В этом году паромное сообщение возобновилось с 5 мая.