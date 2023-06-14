Как сообщает пресс-служба правительства, речь идет о пунктах пропуска в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском крае (Забайкальск и Чита), Красноярском крае (Красноярск), Приморском крае (Краскино), Амурской области (Благовещенск) и Иркутской области (Иркутск).

По оценке правительства, расширение перечня пунктов пропуска с услугами tax-free будет способствовать росту занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов.

Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Не действует tax-free в отношении подакцизных товаров, например, алкоголя и табака.